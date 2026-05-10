El título 29 del FC Barcelona entra en la historia de LaLiga

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El FC Barcelona volvió a escribir este domingo una página dorada en su historia al proclamarse campeón de la temporada 2025-2026 de La Liga, luego de derrotar (2-0) al eterno rival, el Real Madrid, en un clásico español que quedará marcado para siempre en la memoria del fútbol español. El conjunto culé aprovechó el escenario perfecto en el Camp Nou para conquistar el título frente a su afición y, por primera vez en la historia del campeonato, definir una liga en un enfrentamiento directo entre ambos gigantes.

El equipo dirigido por Hansi Flick llegaba a la jornada 35 con la obligación de sumar al menos un empate para asegurar matemáticamente el campeonato, pero terminó imponiendo su jerarquía y su poderío futbolístico para quedarse con una victoria histórica ante los merengues. Con este resultado, el Barcelona celebró su segundo título liguero consecutivo bajo el mando del técnico alemán, quien continúa consolidando un proyecto exitoso desde su llegada al club blaugrana. Ya son 29 ligas en la historia del club y acortan distancias con el Real, que es el máximo ganador con 36 cetros.

La fiesta fue total en el Camp Nou, donde miles de aficionados celebraron una conquista que representa la máxima gloria de la temporada para los culés. Además del campeonato, el triunfo tuvo un sabor especial al conseguirse frente al máximo rival, algo que nunca había ocurrido en todas las temporadas de La Liga en una definición directa por el título. El Barcelona no desaprovechó la oportunidad y festejó con intensidad una victoria que golpea fuertemente al Real Madrid.



No es solo una Liga.

Es historia. ❤️ pic.twitter.com/QUzXsU07BM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

Por el lado madridista, la derrota termina de cerrar una campaña para el olvido. El conjunto blanco no logró conquistar ningún título durante la temporada 2025-2026 y llega al cierre del torneo en medio de conflictos internos, problemas en el vestuario, lesiones importantes y dudas sobre quién será el entrenador encargado de liderar el próximo proyecto deportivo.

Mientras tanto, el Barcelona disfrutará el tramo final del campeonato como campeón absoluto. Los culés recibirán el tradicional pasillo de honor en las jornadas restantes hasta el cierre de la temporada en la fecha 38, antes de que los jugadores tomen vacaciones y muchos de ellos comiencen a enfocarse en la Copa del Mundo 2026.