Barcelona mete presión al Real Madrid tras golear al Mallorca

-

El Barcelona siguió con su paso firme como líder en LaLiga al golear 3-0 al Mallorca en el Camp Nou en la jornada 23, y fuerza así al Real Madrid, ahora a cuatro puntos, a ganar este domingo al Valencia para mantener el pulso.

MÁS DEPORTES: Arsenal pasa por encima del Sunderland y se aleja del City

El polaco Robert Lewandowski (29) abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería y el renacido Lamine Yamal (61) amplió la diferencia con un portentoso zurdazo para batir a Leo Román, que ni siquiera intentó ir a por el balón.

Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84) acertó en una contra tras sentar a un rival con un elegante regate.

Estos dos... @FCBarcelona_es | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Bu6RT2veX6 — LALIGA (@LaLiga) February 7, 2026

El equipo de Hansi Flick suma 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe vencer en Mestalla.

El choque

El Mallorca gozó de la primera ocasión clara tras un centro del catalán Virgili (18), de tan sólo 19 años, desde el costado derecho; sin embargo, su pase a Muriqui al segundo palo llegó forzado y su balón rozó el poste.

Cuando todo parecía controlado por el equipo balear, Lewandowski cazó un rebote en el área después de un latigazo de Marcus Rashford y, tras un amago de tiro ante la zaga del Mallorca y de su cancerbero Leo Román, marcó a placer.

TRES PUNTOS pic.twitter.com/x81hN05mAQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 7, 2026

Meten presión

La velocidad de juego del Barcelona se incrementó en la segunda mitad. Marc Casadó (53) enganchó una pelota en la frontal que fue repelida por el travesaño después de que David López la desviara ligeramente con la cabeza.

Después, Yamal se sacó de la manga un remate delante de la media luna imparable, ante la estupefacción de los mallorquinistas, para hacer el 2-0.

Luego, Joan García (80) evitó que recortara el Mallorca, tras un error de Fermín y cuatro minutos después Bernal sentenció.