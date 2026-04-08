Precio del barril del petróleo se desploma tras cese al fuego entre EE.UU. e Irán

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Luego de que Estados Unidos e Irán acordaran un cese al fuego y que se garantice el paso por el Estrecho de Ormuz, el precio del barril del petróleo se desplomó.

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia en el mercado estadounidense, protagoniza una espectacular caída, con un descenso de casi el 18%, poco después de que Donald Trump aplazara sus ataques a Irán y de que Teherán se mostrara dispuesto a negociar.

Antes de la apertura de los mercados asiáticos, su cotización se desplomaba un 17.64% hasta los 93.03 dólares.

Antes del anuncio del magnate republicano, el WTI llevaba un aumento de alrededor de un 70% desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

Acuerdo de alto al fuego

El presidente Donald Trump declaró este martes 7 de abril que acepta suspender durante dos semanas semanas los ataques a Irán y que está dispuesto a un alto el fuego si Teherán reabre el estrecho de Ormuz, de importancia vital.

"La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un Acuerdo definitivo de PAZ a largo plazo con Irán, y la PAZ en Oriente Medio".

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable sobre la cual negociar", añadió.

El anuncio se produjo después de que Pakistán hiciera una propuesta de último minuto para evitar ataques masivos de Estados Unidos contra Irán esta noche.

Irán acepta garantizar navegación por estrecho de Ormuz

"Casi todos los distintos puntos de conflicto del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el Acuerdo sea finalizado y consumado", añadió Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció que su país acepta reabrir el estrecho de Ormuz como parte de una tregua de dos semanas condicionada al cese de los ataques israeloestadounidenses.

"Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas", aseguró el canciller de la república islámica en la red social X.

"Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas", añadió, momentos después de que Estados Unidos e Irán aceptaran negociar en Islamabad durante dos semanas una solución pacífica a la guerra en Oriente Medio.