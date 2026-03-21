El Bayern Munich golea y se acerca al título en la Bundesliga

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El líder Bayern Munich siguió avanzando hacia el que será probablemente su título nacional número 35 y esta vez goleó 4-0 en casa al Union Berlin, en la jornada 27 de una Bundesliga donde domina abrumadoramente.

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Los bávaros, en cabeza desde la primera jornada, acumulan ya 70 puntos, nueve más que el segundo, el Borussia Dortmund, que levantó un 2-0 adverso para terminar ganando 3-2 en su Westfalenstadion a otro histórico, el Hamburgo.

Signing off for the international break with a big win. Boys have been outstanding throughout this block of games. Gotta keep it going! pic.twitter.com/O6hLaVdUpp — Harry Kane (@HKane) March 21, 2026

Después del empate del pasado fin de semana en Leverkusen, el Bayern regresó al camino del triunfo en una semana que cierra de manera espectacular, después de haberse clasificado el miércoles a cuartos de final de la Liga de Campeones con una goleada 4-1 al Atalanta italiano.

Apunta al récord

El Bayern dominó claramente, en gran medida gracias a un gran partido del francés Michael Olise, que abrió el marcador en el minuto 43, con un disparo con efecto con la zurda.

❤️ pic.twitter.com/l1jen9crcE — FC Bayern München (@FCBayern) March 21, 2026

Justo antes del descanso, Serge Gnabry amplió la cuenta para los suyos de volea (45+1).

En el inicio de la segunda mitad, Harry Kane (49) firmó su tanto número 31 en esta Bundesliga, lo que le aproxima a 10 de igualar el récord en una misma temporada del campeonato alemán, que tiene el polaco Robert Lewandowski con los 41 que firmó para el Bayern en el curso 2020-2021.

En el 67, Gnabry puso el 4-0 definitivo y selló su primer doblete de la temporada.

El Bayern es una máquina de marcar y son ya 97 los goles que lleva en esta Bundesliga. Está por lo tanto muy cerca de llegar a la barrera simbólica de los 100 goles, algo que solo logró en dos ocasiones, en la temporada 1971-1972 (101) y en la 2019-2020 (100).