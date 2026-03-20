¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Léster Martínez?

El boxeador petenero Léster Martínez se cita con la historia al enfrentar al estadounidense Immanuwel Allem, por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.
La velada en la que Martínez será protagonista iniciará a las 6 de la tarde, en el National Orange Show Event Center en San Bernardino, California.
Martínez, de 30 años, apunta a colgarse el cinturón para mantener su racha invicta. Suma19 victorias (16KO's), 0 derrotas y 1 empate.
¿Dónde ver la pelea?
Señal abierta
TV Azteca Guatemala
Televisión por cable
ESPN
Aplicaciones
Disney +
Pro Box TV
Vencen la báscula
La ceremonia de pesaje se realizó este viernes y ambos boxeadores dieron con el peso establecido de menos las 168 libras.
El guatemalteco pesó 167.8 y el norteamericano 167.4 para que todo este listo para el combate.