¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Léster Martínez?

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
20 de marzo de 2026, 15:21
El boxeador guatemalteco Léster Martínez superó el pesaje y está listo para la batalla. (Foto: ProBox TV)

El boxeador guatemalteco Léster Martínez superó el pesaje y está listo para la batalla. (Foto: ProBox TV)

El boxeador petenero Léster Martínez se cita con la historia al enfrentar al estadounidense Immanuwel Allem, por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

La velada en la que Martínez será protagonista iniciará a las 6 de la tarde, en el National Orange Show Event Center en San Bernardino, California.

Martínez, de 30 años, apunta a colgarse el cinturón para mantener su racha invicta. Suma19 victorias (16KO's), 0 derrotas y 1 empate.

¿Dónde ver la pelea?

Señal abierta

TV Azteca Guatemala

Televisión por cable

ESPN

Aplicaciones

Disney +

Pro Box TV

 

 

Vencen la báscula

La ceremonia de pesaje se realizó este viernes y ambos boxeadores dieron con el peso establecido de menos las 168 libras.

El guatemalteco pesó 167.8 y el norteamericano 167.4 para que todo este listo para el combate.

