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Bebé nace dentro de un vehículo en plena vía pública

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de mayo de 2026, 11:08
El recién nacido y su madre fueron trasladados a un hospital. (Foto: Shutterstock)

El recién nacido y su madre fueron trasladados a un hospital. (Foto: Shutterstock)

El bebé llegó al mundo este domingo 10 de mayo, día en que se conmemora el Día de la Madre.

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Un vehículo transportaba hacia el hospital a una mujer en labor de parto sobre el kilómetro 65 de la ruta a Escuintla.

Sin embargo, la madre estaba a punto de dar a luz, por lo que una unidad de los Bomberos Municipales Departamentales los encontró y pudo asistirlos.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

El bebé nació en el interior del vehículo y los bomberos asistieron su nacimiento.

Posteriormente, el recién nacido y su madre fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.

El bebé nació en la parte trasera del vehículo. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
El bebé nació en la parte trasera del vehículo. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

 

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