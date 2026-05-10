Bebé nace dentro de un vehículo en plena vía pública

El bebé llegó al mundo este domingo 10 de mayo, día en que se conmemora el Día de la Madre.
OTRAS NOTICIAS: ¡Más de $2 mil millones! Las remesas se incrementan para festejar el Día de la Madre
Un vehículo transportaba hacia el hospital a una mujer en labor de parto sobre el kilómetro 65 de la ruta a Escuintla.
Sin embargo, la madre estaba a punto de dar a luz, por lo que una unidad de los Bomberos Municipales Departamentales los encontró y pudo asistirlos.
El bebé nació en el interior del vehículo y los bomberos asistieron su nacimiento.
Posteriormente, el recién nacido y su madre fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.