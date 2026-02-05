Cunreu amplía plazo de asignación a cuarta oportunidad de pruebas específicas

-

Aspirantes con pruebas básicas aprobadas aún pueden asignarse a los exámenes específicos para ingresar al Centro Universitario de Retalhuleu, sede regional de la Usac que ofrece carreras clave y permite estudiar sin trasladarse a otros departamentos del país.

LEE TAMBIÉN: Guatemaltecos podrán optar a becas en Taiwán para licenciatura y posgrado

Ingresar al Centro Universitario de Retalhuleu (Cunreu), una de las sedes regionales más dinámicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), aún es posible para interesados en carreras que requieren exámenes específicos.

A través de su página social, el Cunreu anunció oficialmente la ampliación de la cuarta oportunidad para las pruebas mencionadas, si ya se cuenta con los exámenes básicos aprobados según cada carrera que los interesados quieran cursar.

Los docentes del centro universitario reciben capacitaciones por parte de las autoridades de la Usac. (Foto: Cunreu - Usac)

Entre las carrera que se imparten en el Cunreu se encuentran:

Licenciatura en Zootecnia, enfocada en la producción animal y la seguridad alimentaria.

Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos, diseñada para liderar el sector de hospitalidad de los sitios turísticos.

Ingeniería Industrial, centrada en la optimización de sistemas y procesos.

Licenciatura en Psicología, para el abordaje de la salud mental y el desarrollo social comunitario.

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, para quienes se quieran dedicar al derecho con enfoque en la justicia regional.

Si te interesa la zootecnia, debes haber aprobado las pruebas básicas de biología, química y física; para Turismo, las de matemática y lenguaje; para Ingeniería, las de matemática, física y química; para Psicología, las de biología y lenguaje; y para Derecho, la de lenguaje.

La asignación para los exámenes específicos se habilitó del 30 de enero al 8 de febrero. El enlace autorizado por la universidad es el siguiente: https://especificas.usac.edu.gt/especi.../cunreu45/index.php.

Para realizar este proceso, primero, ten a la mano tu número de orientación vocacional y los resultados de los exámenes de conocimientos básicos aprobados. Luego, elige la carretera de tu interés. El sistema cerrará inscripciones el 8 de febrero próximo, pero se recomienda no esperar hasta el último día, ya que la página puede saturarse.

Entre las actividades está la gira de campo “Producción de Pollos de Engorde”. Aquí, los alumnos del sexto semestre de zootecnia visitan la granja. (Foto: Cunreu - Usac)

Por último, una vez realizada la asignación se debe de descargar el comprobante de la gestión, este documento indicará la hora, fecha y modalidad de evaluación.

Formarse en el Cunreu permite a los estudiantes reducir costos de su presupuesto destinado a educación superior, por ejemplo en cuanto a transporte o vivienda, pues ya no deben trasladarse o vivir en otros departamentos mientras se cursa la carrera.

En el Cunreu también desarrollan conferencias. (Foto: Cunreu - Usac)

Ser alumno del Cunreu permite a los estudiantes aplicar lo aprendido de forma inmediata en sus comunidades. La sede cuenta con diversas actividades, tales como las ferias de empleo, o las convocatorias de la cooperación internacional, que suelen buscar perfiles que conozcan la realidad local, una ventaja que poseen los egresados de los centros regionales.

De esta manera, la sede universitaria continúa fortaleciendo su oferta académica para responder a las necesidades regionales y formando profesionales que impulsan el desarrollo local.