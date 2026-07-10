El belga Tim Merlier se queda con la séptima etapa del Tour

El belga Tim Merlier se impuso en la séptima etapa del Tour de Francia, ayer en Burdeos, al término de un esprint masivo en el que superó al noruego Soren Waerenskjold y al eritreo Biniam Girmay.
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El velocista del equipo Soudal Quick Step desbarató el trabajo que había realizado el equipo Alpecin en favor de su esprínter Jasper Philipsen, que solo pudo ser quinto.
Al término de una jornada de nuevo calurosa, pero tranquila para los primeros de la general, el esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.
Fue la cuarta victoria en la Grande Boucle para Merlier, de 33 años, tras las logradas en 2021 y 2025.
Hoy, el Tour tendrá su octava jornada, entre Périgueux y Bergerac, un recorrido de 180 kilómetros que también debería ser favorable para una llegada al esprint.
Será la cuarta vez en la historia en la que el Tour hace una etapa entre esas dos localidades del sudoeste del país: en las tres anteriores fueron en contrarreloj, con triunfos en Bergerac para Jacques Anquetil en 1961 y en Périgueux, en el otro sentido, para Miguel Indurain en 1994 y Tony Martin en 2014.
*Con información de AFP