Arévalo rendirá cuentas ante el Congreso y la población por sus dos años de Gobierno

El presidente Bernardo Arévalo llega a la mitad de su mandato constitucional. Este 14 de enero rendirá cuentas en la Concha Acústica del Parque Central.

El próximo 14 de enero el presidente Bernardo Arévalo cumplirá dos años al frente del Gobierno y presentará su rendición de cuentas ante el Congreso de la República y la población.

Mediante las redes sociales oficiales del Gobierno y del mandatario, se anunció que Arévalo ofrecerá un informe público dirigido directamente a la ciudadanía.

"Desde hace dos años, el pueblo y el gobierno trabajan juntos para que Guatemala se encamine hacia un futuro mejor. Por eso quiero rendir cuentas ante ustedes con el Informe Abierto al Pueblo de Guatemala", declaró el gobernante.

Arévalo presentará su informe ante el pleno del Congreso de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 16 de enero a las 17 horas, en la Concha Acústica de la zona 1 capitalina, en donde el presidente expondrá sus principales resultados.

"En este informe les presentaré los principales logros que alcanzamos durante 2025 y las metas que nos hemos propuesto para 2026", aseveró el gobernante.

Llegará al Congreso

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), el miércoles 14 de enero Arévalo participará en la sesión solemne que se llevará a cabo en el Congreso de la República por la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del año.

Según informó la Secretaría en dicha sesión, el presidente cumplirá con la entrega del informe que el Organismo Ejecutivo debe presentar al Legislativo por mandato constitucional.

Con estas actividades el Ejecutivo busca cumplir con el procedimiento institucional de rendición de cuentas ante el Congreso y con un ejercicio de transparencia al presentar al público los avances y desafíos de su administración.