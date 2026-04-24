Arévalo reacciona a fallo de la CC que anula nómina de aspirantes a fiscal general

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Gobernante pide a los comisionados hacer un trabajo ético y que la nómina se integre con perfiles idóneos.

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El presidente Bernardo Arévalo reaccionó a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó un amparo y ordenó retrotraer el proceso de elección de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

La decisión que tomó el tribunal constitucional ya había sido anticipada por analistas políticos y podría modificar la integración de la nómina previamente definida.

Tras conocerse la resolución, el mandatario emitió un pronunciamiento en el que reafirmó su intención de nombrar a un nuevo titular del MP, al tiempo que cuestionó las resistencias en torno al proceso.

"El régimen de abuso y miedo está por terminar. Próximamente nombraré a un nuevo fiscal general para el Ministerio Público", expresó el gobernante.

El régimen de abuso y miedo está por terminar.

Próximamente nombraré a un nuevo fiscal general para el Ministerio Público.



El amparo que dio marcha atrás a la lista de candidatos remitida, pone en evidencia que algunos se resisten a perder. Pero lo cierto es que estamos a las… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 24, 2026

Arévalo también se refirió al impacto del fallo en el proceso de selección y señaló que la decisión judicial evidencia tensiones en torno a la renovación de autoridades.

"El amparo que dio marcha atrás a la lista de candidatos remitida, pone en evidencia que algunos se resisten a perder", afirmó el presidente.

El mandatario hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Postulación para continuar con su labor en el proceso.

"Aliento a los comisionados a continuar con su tarea crucial para el futuro de Guatemala, no se dejen doblegar", precisó el gobernante.

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Asimismo, enfatizó la necesidad de que la nueva nómina esté integrada por perfiles que cumplan con criterios de idoneidad e independencia.

"La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes, y dejar fuera a quienes han servido a la impunidad", indicó sin referirse expresamente quién se refería.

Proceso debe repetirse

La resolución de la Corte, adoptada la tarde de este jueves con una votación de tres magistrados a favor y dos en contra, dejó sin efecto la lista de seis aspirantes que había sido conformada el pasado 20 de abril por la Comisión de Postulación.

El proceso para elegir al próximo jefe del MP podría retrasarse. (Foto: Archivo / Soy502)

El amparo fue promovido por Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo y como consecuencia, la Comisión deberá retomar el proceso desde la fase de calificación de expedientes.

Específicamente el proceso deberá volver a la evaluación de la experiencia profesional de los aspirantes en el ámbito judicial, lo que abre la posibilidad de cambios en la integración final del listado.

La resolución de la CC introduce un nuevo escenario en el proceso de designación del fiscal general, al reabrir etapas ya concluidas y generar incertidumbre sobre los tiempos y la conformación final de la nómina.