El "berrinche" de Cristiano Ronaldo con los cánticos hacia Messi

El astro portugués Cristiano Ronaldo vivió una pesadilla en el partido que el jueves disputó su equipo, el Al-Nassr contra el Al-Ittihad, donde no solo perdieron en casa y también el liderato, además el jugador tuvo que escuchar cánticos en favor de Lionel Messi.

Ronaldo, una vez más tuvo que soportar los vítores y cánticos hacia el que se considera su mayor rival en el fútbol, Lionel Messi, quien actualmente ostenta el título de campeón del Mundo.

Durante una acción de partido, el público local comenzó a corear "Messi, Messi, Messi", lo que hizo molestar a Ronaldo, quien reaccionó.

El astro portugués pidió al público que parara ya de cantar el nombre del crack argentino y con un gesto reaccionó ante la grada.

Se lo cantaban en todos los campos de Europa



Ahora también en los de Arabia



Por donde pasa Cristiano Ronaldo le cantan "Messi,Messi"



La sombra de Leo le perseguirá hasta que se retire



pic.twitter.com/2C0dinU1Lx — madridblaugrana (@madridblaugrana) March 10, 2023

No es el primer 'choque' del ex del Real Madrid con los aficionados árabes por elogiar a Messi. En el partido anterior, un fan le dijo que el ex del Barça "es mucho mejor" lo que provocó que CR7 le dijera "ha sido un partido fácil, un partido fácil", pese a la sufrida victoria ante el Al Baten.