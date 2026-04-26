Conductor pierde el control y termina encunetado en ruta al Pacífico (video)

El carril con dirección a Oriente está parcialmente obstruido.
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En el Km. 66.4 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Escuintla, un vehículo quedó empotrado en el arriate vial, luego de salirse de la ruta.
Mira:
Este hecho se registró en horas de la mañana del 26 de abril, luego de que el conductor perdiera el control, por razones desconocidas, y terminara atorado en medio de la ruta.
Autoridades de tránsito regulan la circulación vial en el lugar mientras movilizan el vehículo afectado.