Biotopo Chocón Machacas: el protector de la flora, fauna y los manatíes en Izabal

Desde hace más de 40 años, el Biotopo Chocón Machacas se ha consolidado como un centro crucial de conservación en Río Dulce, Izabal. Bajo el cuidado del CECON-USAC, esta joya natural es el hogar vital de los manatíes de Guatemala y sustenta la biodiversidad del Golfete.

Desde el 16 de septiembre de 1980, el biotopo Chocón Machacas contribuye con la conservación del bosque que rodea al Golfete y a los manatíes aún presentes en la costa caribeña del país.

Su cuidado está a cargo del Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon), perteneciente a la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Solo se puede acceder vía lancha al lugar. (Foto: Mindtrip)

El área se extiende a través de 6,256 hectáreas de terreno situado sobre el margen izquierdo del río Dulce y abarca la parte baja de las subcuencas de los ríos Ciénaga y Chocón.

Asimismo, su red de lagunas y canales interconectados, como la laguna Salvador y la laguna Cálix, crea el hábitat ideal para sustentar a los manatíes.

El manatí está amenazado por la cacería extensiva. (Foto: RR SS)

Junto a los mamíferos acuáticos, el biotopo ofrecer la oportunidad de avistar animales como el tigrillo, el venado, el tapir y varias especies de tortugas.

La zona también alberga una exuberante flora, incluyendo orquídeas y bromelias, y ofrece un entorno inigualable para la observación de aves locales y migratorias.

Por ello, su protección ayuda a mantener la integridad de los bosques lluviosos tropicales y los humedales costeros, fundamentales para la salud del sistema acuático del río Dulce y el Golfete.

La gestión del sitio está a cargo del Centro de Estudios Conservacionistas. (Foto: FB Biotopo Protegido Chocón Machacas)

Al alcance

Para los amantes de la aventura y la naturaleza, el biotopo ofrece recorridos en lancha para observar a los manatíes y otras especies presentes en el Golfete.

Los senderos, como Los Helechos y Los Musgos, se adentran en el bosque invitan a explorarlos a pie, mientras se contemplan los árboles y la vegetación.

La comunidad de Lagunitas-Salvador, cercana al biotopo, ofrece servicios de hospedaje y alimentación, permitiendo a los visitantes apoyar directamente a la economía local.

Para llegar a Chocón Machacas, los viajeros pueden tomar una lancha desde Fronteras en Río Dulce o desde Livingston. El recinto abre todos los días de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El área abre al público en horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. (Foto: SIC)

A detalle

El manatí, especie emblemática del biotopo, está catalogado en peligro de extinción en Guatemala. Su supervivencia en el Golfete y el Lago de Izabal es amenazada por la caza ilegal y la pérdida de hábitat, por lo que su resguardo es prioritario.