Comienzan las clases virtuales en el campus central de la USAC

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En medio de críticas autoridades universitarias argumentan que la medida se tomó para cumplir con trabajos de exploración arqueológica en el campus central.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) confirmó que a partir del lunes 6 de abril todas las actividades académicas y administrativas de las unidades ubicadas en su campus central, en la zona 12 capitalina, se desarrollarán en modalidad virtual.

Los estudiantes de la USAC que regresan a clases luego del descanso de la Huelga de Dolores y la Semana Santa lo harán de forma virtual como una "medida preventiva" ante el inicio de trabajos de exploración arqueológica en el recinto universitario.

La disposición fue aprobada por el Consejo Superior Universitario (CSU), según el punto séptimo, inciso 7.1 del Acta No. 08-2026 correspondiente a la sesión ordinaria del 25 de marzo de 2026.

En dicha resolución, se autoriza la ejecución de los proyectos denominados "Ampliación campus universitario viaducto del periférico universitario acceso norte" y "Ampliación campus universitario torre de parqueos", los cuales incluyen un proceso de rescate arqueológico previo a su desarrollo.

#ATENCIÓN Clases virtuales para el campus central de la #USAC a partir del 6 de abril.



Según el inciso 7.1 del Acta Número 08-2026 del #CSU "se autoriza la modalidad virtual para el desarrollo de todas las actividades administrativas y académicas para las diferentes unidades". pic.twitter.com/JvJSXHQSgY — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 5, 2026

Asimismo, el texto dice íntegramente: "Se autoriza la modalidad virtual para el desarrollo de todas las actividades administrativas y académicas para las diferentes Unidades del Campus Central Universitario, zona 12 de la USAC, a partir del 06 de abril de 2026".

De acuerdo con la universidad, la decisión de trasladar las actividades a modalidad virtual responde a la necesidad de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Otro argumento que dieron las autoridades del CSU es que de esa forma se evitará interferencias en el desarrollo de las labores académicas y posibles inconvenientes derivados de los trabajos de exploración.

¿Cuánto durará?

El oficio DUC 242-2026, suscrito por autoridades de infraestructura y administración de la casa de estudios y con el cual se solicitó el cierre del campus, establece que el tiempo estimado de ejecución del proyecto es de cuatro meses.

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Sin embargo, el tiempo podría ser más ya que los cuatro meses serán "siempre y cuando no se registren hallazgos arqueológicos de mayor relevancia que obliguen a extender el plazo".

Esto abre la posibilidad de que el cierre del campus central de la USAC se alargue por más tiempo y que los estudiantes a que cursen al menos la primera parte del segundo semestre del año de manera virtual.

Paralelamente, distintas unidades académicas, entre ellas las facultades de Agronomía, Ingeniería y Ciencias Económicas, comunicaron que el personal administrativo, laboratoristas, trabajadores de mantenimiento y de servicios sí deberá presentarse de forma presencial en sus horarios habituales.

Para ello, se indicó que el ingreso se realizará por la Avenida Petapa y será obligatorio portar el carné de trabajador universitario.

Varias unidades académicas de la #USAC entre ellas Agronomía, Ingeniería y Ciencias Económicas han publicado comunicados donde señalan que el personal administrativo y de servicio deberá presentarse a laborar en su horario habitual. pic.twitter.com/plo2XdXGP7 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 5, 2026

Suma críticas

La decisión del CSU de la USAC de trasladar las clases a modalidad virtual y cerrar el campus central ha generado críticas de distintos sectores estudiantiles y académicos, quienes cuestionan el momento en que se implementa la medida.

El inicio de las clases virtuales coincide con el proceso de elección de rector, lo que ha alimentado señalamientos de que el cierre podría incidir en la participación universitaria durante este evento clave.

Diversos grupos de docentes y estudiantes han advertido que la suspensión de actividades presenciales podría limitar la organización y con ello reducir la capacidad de acción de dichos grupos.

Asimismo, consideran que la medida podría favorecer condiciones que restrinjan la fiscalización del proceso, al impedir concentraciones y protestas en la ciudad universitaria.

A estas críticas se suma el señalamiento de que las decisiones del CSU se producen en medio de una crisis de gobernabilidad interna que arrastra cuestionamientos desde la elección de autoridades en 2022.