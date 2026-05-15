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Boeing procedente de Canadá aterriza en el Aeropuerto La Aurora

  • Por Geber Osorio
15 de mayo de 2026, 17:41
El avión Boeing&nbsp;787-8 procedente de Canadá aterrizó en el país. (Foto: DGAC)

El avión Boeing 787-8 procedente de Canadá aterrizó en el país. (Foto: DGAC)

El avión de última generación aterrizó en el país con más de 200 pasajeros.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó sobre el aterrizaje de un avión Boeing en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

Se trata del Boeing 787-8 Dreamliner de Air Canada procedente de Montreal, Canadá, el cual llegó al país el pasado jueves 14 de mayo con 247 pasajeros y 9,523 kilogramos de carga.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora con 247 pasajeros. (Foto: DGAC)
El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora con 247 pasajeros. (Foto: DGAC)

Con esto se confirma que el AILA opera vuelos de largo alcance con estándares internacionales de seguridad y logística, indicaron las autoridades aeronáuticas.

Además, se resaltó que Boeing 787-8 es de última generación, por lo que se demuestra la capacidad operativa del aeropuerto y esto también "fortalece la conexión directa de Guatemala con Canadá", agregó la DGAC.

El avión Boeing 787-8 Dreamliner de Air Canada llegó procedente de Montreal, Canadá. (Foto: DGAC)
El avión Boeing 787-8 Dreamliner de Air Canada llegó procedente de Montreal, Canadá. (Foto: DGAC)

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