Rescatan con vida a hombre que intentó lanzarse de edificio municipal en Xela

  • Por Reychel Méndez
18 de diciembre de 2025, 09:50
Los bomberos han intentado persuadir por tiempo prolongado a un hombre. (Foto: Ericka Colop)

Se trata de un hombre que ingresó al Palacio Municipal de Quetzaltenango.

Un hombre, que subió a la parte más alta de uno de los edificios históricos de la zona 1 de Quetzaltenango, fue rescatado por los Bomberos Voluntarios tras varias horas de conversar con él.

Finalmente los socorristas lograron que el hombre recapacitara para posteriormente ponerlo a salvo. 

Mientras los socorristas persuadían al hombre de lanzarse al vacío, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) procedió a acordonar el área para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Tras varias horas de permanecer en el techo del edificio histórico, el hombre bajó sano y salvo. 

Información en desarrollo (Foto: Ericka Colop)
