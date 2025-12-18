Rescatan con vida a hombre que intentó lanzarse de edificio municipal en Xela

Se trata de un hombre que ingresó al Palacio Municipal de Quetzaltenango.
OTRAS NOTICIAS: Salió a buscar trabajo y terminó muerta frente a una estación de bomberos
Un hombre, que subió a la parte más alta de uno de los edificios históricos de la zona 1 de Quetzaltenango, fue rescatado por los Bomberos Voluntarios tras varias horas de conversar con él.
Finalmente los socorristas lograron que el hombre recapacitara para posteriormente ponerlo a salvo.
Mientras los socorristas persuadían al hombre de lanzarse al vacío, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) procedió a acordonar el área para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.
Tras varias horas de permanecer en el techo del edificio histórico, el hombre bajó sano y salvo.