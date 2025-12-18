Salió a buscar trabajo y terminó muerta frente a una estación de bomberos

-

Una mujer fue encontrada en la cinta asfáltica por sus familiares, la llevaron a la estación de bomberos pero ya había fallecido.

Durante la madrugada de este jueves 18 de diciembre fue localizada Jéssica Cruz, de 24 años, luego que familiares de la joven recibieran una llamada desde el celular de la misma, indicando el lugar donde la encontrarían.

Los familiares rápidamente la subieron a un vehículo y la trasladaron a la sede de los Bomberos Municipales ubicada en la avenida Petapa y 53 calle, zona 12 capitalina.

Los socorristas brindaron atención, sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales, mientras los bomberos se percataron que presentaba golpes en múltiples partes del cuerpo.

El cuerpo fue trasladado posteriormente para los análisis forenses de ley. (Foto: Bomberos Municipales)

De forma preliminar, se sabía que la mujer habría sido presuntamente lanzada desde un vehículo en marcha en la calzada Justo Rufino Barrios, zona 21.

Familiares de la joven indicaron que residía en el sector de Guajitos y había salido desde la mañana del miércoles 17 de diciembre de su vivienda con la intención de buscar trabajo, también que al encontrarla, Cruz ya no tenía sus pertenencias, ni su teléfono del cual habrían hecho la llamada de aviso.

En este vehículo fue trasladada la víctima, esto cuando los familiares fueron alertados del hallazgo de la joven. (Foto: Bomberos Municipales)

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del fallecimiento y determinar responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la necropsia de ley. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, incluyendo robo por la forma en que fue localizada la joven.