Bomberos Voluntarios inauguran subestación en Alta Verapaz

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Las instalaciones ampliarán la cobertura de emergencias en más de 75 comunidades.

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Los Bomberos Voluntarios informaron sobre la inauguración de la Subestación 1-46, ubicada en el kilómetro 271 del municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz.

El proyecto fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias en una de las regiones con mayores desafíos de acceso en el país.

De acuerdo con la institución, la apertura de estas nuevas instalaciones representa un avance significativo en la atención prehospitalaria y en la respuesta inmediata ante incidente.

Esto se debe a que con las instalaciones se acerca los servicios de socorro a más de 75 comunidades que, hasta ahora, dependían de unidades ubicadas a largas distancias.

La nueva subestación atenderá al menos a 75 comunidades. (Foto: CBV / Soy502)

La nueva subestación permitirá reducir los tiempos de respuesta ante emergencias médicas, accidentes y desastres naturales, lo cual resulta clave en áreas rurales donde las condiciones geográficas y de infraestructura suelen dificultar la atención oportuna.

En este sentido, contar con una estación de bomberos en la zona no solo mejora la cobertura operativa, sino que también incide directamente en la protección de la vida y los bienes de la población.

Asimismo, la presencia permanente de personal capacitado y equipo especializado fortalece las acciones de prevención, capacitación comunitaria y gestión de riesgos, elementos fundamentales en territorios vulnerables a fenómenos naturales.

La inauguración de la Subestación 1-46 se enmarca en los esfuerzos institucionales por ampliar la red de atención de emergencias a nivel nacional, en respuesta al crecimiento poblacional y a la necesidad de descentralizar los servicios de socorro en el país.