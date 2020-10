Aún preparan traslado del tercer pago del Bono Familia

El Ministerio de Desarrollo Social había anunciado que en esta primera semana de octubre empezarían con el traslado del tercer pago.

Sin embargo, el ministro Raúl Romero indica que se retrasó para la primera quincena de octubre.

"La tercera entrega se realizará a partir de la primera quincena del octubre, esperando concluir en el mismo mes el pago a todos los beneficiarios y con ello ejecutar en un 100 por ciento los fondos destinados para el apoyo", afirma.

El ministro explica que el desembolso para los 2.6 millones de beneficiarios no será de mil quetzales en este tercer pago.

"Debido a que siempre contamos con el mismo presupuesto del pago para el Fondo Bono Familia de 6 mil millones de quetzales, la cuota de mil quetzales será reducida, ya que debemos llegar a todos los guatemaltecos necesitados, y esta vez se incluirá al 10 por ciento de hogares que no cuentan con energía eléctrica", asegura.

El Bono Familia es un programa de apoyo económico implementado durante la pandemia. Los beneficiarios son quienes tuvieron un consumo de energía eléctrica menor a 200 kilovatios por hora en su factura de febrero.

El Congreso hizo una modificación para incluir también a quienes no tienen servicio de luz. "En el tercer pago las familias que históricamente han sido olvidadas y no tienen el apoyo de la protección social recibirán el aporte. Estas familias no cuentan con energía eléctrica y no han recibido apoyo para paliar la crisis de la pandemia", dijo Romero.

