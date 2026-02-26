Aumenta a 55 la cifra de muertos por torrenciales lluvias en Brasil

-

Socorristas trabajan en la búsqueda de 13 personas que aún se encuentran desaparecidas tras las fuertes lluvias del pasado lunes.

Con el miedo por la vuelta de la lluvia y en medio de nuevas evacuaciones, rescatistas y vecinos retomaron este jueves 26 de febrero la búsqueda de 13 desaparecidos en el sureste de Brasil, donde ya suman 55 los muertos por un feroz temporal.

Con cantidades inusitadas de agua, las intemperies desatadas el lunes en el estado de Minas Gerais provocaron inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas en los municipios de Juiz de Fora y Ubá.

Más de 5 mil personas debieron dejar sus casas en la región afectada, según indicaron las autoridades locales.

Con maquinarias pesadas mueven los escombros en búsqueda de desaparecidos. (Foto: AFP)

En la noche del pasado miércoles volvió a sonar la alarma: nuevas precipitaciones anegaron calles y causaron más deslizamientos. Se prevén más lluvias hasta el fin de semana.

"Llovió mucho, el barranco cayó todavía más y la defensa civil nos llamó a evacuar", dijo a la AFP, Luiz Otávio Souza, un promotor de ventas de 35 años que tuvo que dejar su casa y cuyo sobrino está desaparecido.

"Todo el mundo está en pánico, amigos y parientes preguntando cómo estamos, parece una película de terror", agregó entre llantos este vecino del Parque Burnier, uno de los barrios más golpeados de Juiz de Fora, con 12 muertos y ocho desaparecidos.

Un derrumbe de gran magnitud afectó a decenas de personas. (Foto: AFP)

Abandonaron hogares

En el barrio Tres Moinhos, tres casas quedaron sepultadas por deslizamientos durante la madrugada luego de que sus habitantes fueran evacuados, constató la AFP.

Varios vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares regresaban este jueves al barrio para recuperar muebles, electrodomésticos, colchones e incluso mascotas que habían dejado atrás.

Socorristas laboran en la búsqueda y rescate de los desaparecidos. (Foto: AFP)

"Todos estos fenómenos meteorológicos siempre han ocurrido, pero ahora, con el calentamiento global, la atmósfera tiene más energía" que los vuelve más extremos, dijo a la AFP el reputado meteorólogo brasileño Carlos Nobre.

"En este caso, fue una lluvia asociada a un sistema de frente frío que estaba pasando y el océano Atlántico estaba muy caliente. Con eso hubo mucha evaporación de agua. Esto hace que se formen cumulonimbos que provocan esos aguaceros enormes", agregó.

Decenas de inmuebles resultaron afectados por las torrenciales lluvias. (Foto: AFP)

*Con información de AFP