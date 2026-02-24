Lluvias torrenciales dejan 23 muertos y decenas de desaparecidos en Brasil (videos)

-

Inundaciones y derrumbes se han registrado debido a las tormentas en el sureste de Brasil, en donde decenas de personas han resultado afectadas.

Al menos 23 personas murieron y 43 están desaparecidas por las lluvias torrenciales en el sureste de Brasil, que sorprendieron a buena parte de la población en la noche del lunes ya en sus casas.

Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 7 en el de Ubá, ambos en el estado de Minas Gerais, según el último balance oficial de este martes.

Las calles se transformaron en ríos embravecidos por la tempestad desatada en el anochecer del pasado lunes 23 de febrero.

Un video tomado por vecinos mostró una edificación derrumbándose en pocos segundos, debido al daño estructural que sufrió.

Prédio desaba após chuva extrema no município mineiro de Ubá.

Las autoridades informaron que aún buscan a 43 desaparecidos en la zona, con la ayuda de voluntarios que intentan hallar a sus familiares.

"Estamos aquí desde anoche para ver si logran sobrevivir bajo la tierra, la esperanza es lo último que muere", dijo a la AFP Lívia Rosa, una costurera de 44 años, cuyo yerno tiene a varios familiares entre las víctimas sepultadas por los deslizamientos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad en Juiz de Fora, decretado en la madrugada por la alcaldesa Margarida Salomao ante la "gravísima situación".

URGENTE: Al menos 20 personas han muerto, decenas están desaparecidas y más de 400 han tenido que evacuar sus hogares debido a las fuertes lluvias en el sureste de Brasil, según los servicios de rescate y las autoridades locales.

pic.twitter.com/gx6rXbKEfR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 24, 2026

Lula puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional y envió refuerzos a la región para los trabajos de rescate, según anunció en X.

Las autoridades dijeron que este ha sido el febrero más lluvioso del que se tiene registro en Juiz de Fora, un municipio de unos 540 mil habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados en lo que va del mes.

AVISO

Fuertes lluvias y graves inundaciones hoy en Ubá, Minas Gerais, Brasil

Tras intensas lluvias el Río Ubá se desbordó causando graves inundaciones y arrastrando varios vehículos en Ubá, Minas de Gerais

Febrero 24 de 2026

Vía @Top_Disaster pic.twitter.com/rWHURPGcAP — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 24, 2026

"Deslizamiento enorme"

"Hay un volumen muy grande de tierra que bajó, un deslizamiento enorme, con 12 casas que fueron superadas", dijo a la AFP el mayor Demetrius Goulart, responsable de los bomberos en el barrio residencial Parque Burnier, uno de los más afectados en Juiz de Fora.

"Un gran número de personas estaba en las casas por la noche, en el momento de la lluvia", lamentó.

En Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, se reportaron 14 muertos y 440 desalojados por lluvias de grandes magnitudes. Más de 20 deslizamientos, calles inundadas y el río Paraibuna desbordado.

La alcaldesa Salomao advirtió en un mensaje en video que "los barrios están aislados" y la situación es "extrema", con al menos 20 deslizamientos de tierra detectados.

La Defensa Civil estima además en 440 personas el número de vecinos que debieron dejar sus hogares y reciben apoyo de la alcaldía para su alojamiento provisorio.

Ataúdes flotan durante la madrugada en Ubá, Minas Gerais, Brasil, debido a las fuertes lluvias e inundaciones

