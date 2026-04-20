Sharon Lokedi se impone en la categoría femenina de la Maratón de Boston

La contundente victoria de John Korir en la rama masculina tuvo su reflejo en la prueba femenina de la Maratón de Boston, donde la keniana Sharon Lokedi se impuso con autoridad al cruzar la meta en 2 horas, 18 minutos y 51 segundos.
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La corredora de 32 años firmó así su tercera victoria en un maratón de alto nivel, tras una competencia que se resolvió en los kilómetros finales.
Fue a la altura del kilómetro 34.9 cuando la keniana lanzó su escapada en solitario, dejando atrás a sus compatriotas Loice Chemnung e Irine Cheptai. Poco después, superado el kilómetro 37, amplió su ventaja a ocho segundos sobre Chemnung, consolidando un liderato que ya no soltaría.
Sin señales de desgaste, Lokedi incrementó la diferencia en el tramo final y llegó a los últimos mil metros con 33 segundos de ventaja, margen suficiente para asegurar el triunfo con un último esprint que confirmó su dominio.
Chemnung cruzó la meta en la segunda posición, a 44 segundos de la ganadora, mientras que la también keniana Mary Ngugi-Cooper completó el podio con un tiempo de 2h20:07.