Bloqueo en ingreso a zona 1 por Huelga de Dolores

La tradicional Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos se realizará este viernes en el Centro Histórico.
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Desde horas de la mañana, Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, reportó un bus estacionado que obstaculiza el paso en la 15a. calle y 6a. avenida, zona 1 capitalina.
Esto debido al desfile bufo que se llevará a cabo durante el día, se espera tránsito complicado en el Centro Histórico.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala recomendó utilizar como vías alternas la 3a. calle, 5a. calle, 11va. calle, 17ma. calle de la zona 1 con dirección a oriente.