¡Bus volcado! Accidente deja a varias personas heridas en carretera a El Salvador

Más de 10 personas han sido trasladadas a centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.
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Un fuerte accidente de tránsito sucedió la mañana de este martes 31 de marzo en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras arribar al lugar de los hechos, le brindaron atención prehospitalaria al menos a 12 personas, las cuales fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
Otras personas fueron atendidas en el lugar tras presentar crisis nerviosa.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de tránsito en la vía con dirección hacia la ciudad capital, por lo que el paso vehicular se encuentra obstaculizado.
*Noticia en desarrollo.