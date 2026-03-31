¡Se pasó el alto! Captan accidente que deja a conductor y a peatones heridos (video)

El conductor quedó gravemente herido luego de no respetar la señal del alto y ser impactado por un vehículo.
OTRAS NOTICIAS: Crimen en San Raymundo: surgen más detalles de la captura de presuntos responsables
Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en el municipio de San Antonio Aguas Calientes, en el departamento de Sacatepéquez.
En las imágenes se observa el momento en que un vehículo de dos ruedas se pasa el alto a gran velocidad y es impactado por una camioneta que circulaba en ese sector.
El vehículo de dos ruedas cayó deslizándose y derribó al menos a tres personas que se encontraban a un costado de la calle.
El motorista quedó gravemente herido tras golpearse contra el pavimento y una pared, mientras los peatones sufrieron heridas menos graves.
Mira aquí el video:
Los hechos ocurrieron el pasado domingo 29 de marzo aproximadamente a las 17:00 horas, según se observa en las grabaciones compartidas por la Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes.