Buscaban a familiar desaparecido y lo encontraron sin vida

La víctima, quien laboraba como guardia de seguridad privada fue identificado como Rubén Estuardo Ramírez, de 56 años y había sido visto por última vez la mañana del miércoles 4 de febrero.

Este jueves 5 de enero, familiares de Ramírez iniciaron su búsqueda por las calles de la colonia Saravia en la zona 5 tras notar su ausencia durante la noche. Al localizarlo, alertaron a los Bomberos Municipales, quienes confirmaron que el hombre había fallecido.

Según el reporte técnico, el cuerpo presentaba traumas severos en diversas áreas, con heridas contundentes concentradas en la cabeza y el rostro.

La víctima fue identificada por familiares como Rubén Estuardo RamíreZ. (Foto: Rafael Zuñiga/CBM)

Allegados indicaron a los investigadores que el fallecido padecía de alcoholismo crónico, condición que en ocasiones lo llevaba a ausentarse de su hogar y presentaba episodios de agresividad.

Peritos del Ministerio Público (MP) recolectaron evidencias en la escena que podrían identificar a los responsables de la agresión. El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon este homicidio.

El cuerpo estaba recostado en una pared, donde fue encontrado por los familiares. (Foto: Rafael Zuñiga/CBM)