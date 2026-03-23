¡De urgencia! Congreso busca aprobar medidas para frenar alza del combustible

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Desde el Congreso se analiza medidas para mitigar el impacto del alza de precios del combustible.

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El incremento sostenido en los precios de los combustibles mantiene en alerta a las autoridades y abre el debate sobre posibles medidas para aliviar el impacto en la economía de los guatemaltecos. En el Congreso, ya se evalúan distintas propuestas que van desde subsidios hasta la exención de impuestos.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó que aún no hay una decisión definida sobre el mecanismo a implementar, aunque adelantó cuál sería la tendencia en discusión. "No sabemos si va a ser un subsidio o va a ser la suspensión de los impuestos. Creo que la tendencia es subsidio", afirmó.

El Congreso busca una solución técnica y viable para la población. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El diputado explicó que la reunión programada para el miércoles 25 de marzo, se trasladará para mañana martes a las 9 de la mañana donde están convocados jefes de bloque y distintas carteras del Ejecutivo para analizar las opciones disponibles. "Se va a reunir jefes de bloque con Finanzas, con Energía y Minas, con Economía y con SAT para ver qué tipo de propuesta podemos llevar al pleno y aprobarla mañana a las 2 de la tarde", señaló.

“ No sabemos si va a ser un subsidio o va a ser la suspensión de los impuestos. Creo que la tendencia es subsidio ” Luis Contreras , Presidente del Congreso

Según Contreras, el objetivo es construir una propuesta viable tanto en lo técnico como en lo económico, que pueda ser aprobada con rapidez en el Legislativo. "Ver cómo podemos llegar a una propuesta técnicamente posible y económicamente que alivie a la población", agregó.

Aumento de precios

El contexto responde a un aumento significativo en los precios de los combustibles registrado en los últimos días. A nivel nacional, los costos han alcanzado niveles elevados, afectando directamente el gasto familiar y encareciendo productos y servicios.

“ El alza es externo, pero la solución tiene que ser interna ” Luis Contreras , Presidente del Congreso

Este comportamiento está vinculado a factores internacionales, particularmente al conflicto en Medio Oriente, que ha impactado el mercado petrolero global. La interrupción en rutas clave de transporte de crudo ha reducido la oferta y presionado al alza los precios del barril, lo que se traduce en combustibles más caros en el país.

"El alza es externo, pero la solución tiene que ser interna", expresó Contreras, al referirse a la necesidad de tomar decisiones desde el ámbito nacional.

Hasta ahora, el Gobierno ha optado por establecer precios de referencia y reforzar la supervisión ante posibles casos de especulación. Sin embargo, en el Congreso ya se han presentado al menos seis iniciativas por distintas bancadas que buscan mitigar el impacto económico.

El presidente del Congreso indicó que la tendencia apunta a implementar un subsidio. (Foto: Archivo/Soy502)

El presidente del Legislativo enfatizó la urgencia de actuar ante la situación. "Por supuesto que es urgente. El Congreso está trabajando para eso. Es un problema de todos", puntualizó.

Se espera que durante la reunión de mañana se defina una propuesta concreta que pueda ser discutida y eventualmente aprobada en el pleno, en un intento por contener los efectos del alza en los combustibles.