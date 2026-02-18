Buscan comprar mil patrullas y armamento

-

La compra de equipamiento se relaciona a la graduación de nuevos agentes y al combate de la criminalidad.

TE PUEDE INTERESAR: El ministro Marco Antonio Villeda y su posible postulación a Fiscal General

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que la cartera trabaja en un proceso de adquisición de equipo para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario.

Entre las principales acciones destaca la compra de mil patrullas, mediante un evento dirigido a proveedores locales. "Nosotros vamos a montar un evento para comprar mil patrullas aquí a proveedores locales", indicó.

En paralelo, el funcionario confirmó que se mantienen gestiones internacionales para la adquisición de armamento destinado a nuevos agentes policiales. "Con el tema de las armas sí, directamente estamos teniendo conversaciones con Estados Unidos por un lado y con Canadá por el otro", detalló.

Gobernación busca comprar mil patrullas y armamento para fortalecer la seguridad. (Foto: Archivo/Soy502)

Según sus declaraciones, la compra responde a la necesidad de equipar a los próximos graduandos de la academia policial. "Tenemos proyectado que para el mes de julio se van a graduar otros tres mil agentes de la Policía Nacional Civil y tenemos que armar a estos nuevos agentes", explicó.

Villeda agregó que parte de estos procesos se busca realizar bajo mecanismos de gobierno a gobierno para garantizar transparencia. "Esto nos garantizará no solo la entrega de los equipos, sino también un mejor precio y que no haya ninguna acusación de tráfico de influencias ni de corrupción", aseguró.

Asimismo, recordó que existe una bolsa autorizada de recursos provenientes de la Ley Antipandillas para este tipo de fortalecimiento institucional. "Tenemos una cantidad de 200 millones autorizados... pero no es un dinero que solamente se va a utilizar para equipar las cárceles, también es para la Policía", concluyó.