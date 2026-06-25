Buscan a niña de 11 años desaparecida en Mixco

Su familia pide ayuda para localizarla.
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Alice Beatriz Sandoval, de 11 años, desapareció desde el 23 de junio y su familia la busca con desesperación.
La menor fue vista por última vez en la colonia La Escuadrilla, zona 2 de Mixco.
Según la Alerta Alba-Keneth, las características de Sandoval son tez blanca, cabello negro y lacio, y complexión del delgada.
Al momento de su desaparición vestía un suéter gris, pantalón estampado y tenis blancos. Utiliza anteojos.
Si sabes sobre su paradero, puedes reportarlo a los teléfonos 1546 o 110.