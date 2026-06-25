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Buscan a niña de 11 años desaparecida en Mixco

  • Por Jessica González
25 de junio de 2026, 14:36
La niña fue vista por última vez en la zona 2 de Mixco. (Foto: Shutterstock)

La niña fue vista por última vez en la zona 2 de Mixco. (Foto: Shutterstock)

Su familia pide ayuda para localizarla. 

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Alice Beatriz Sandoval, de 11 años, desapareció desde el 23 de junio y su familia la busca con desesperación. 

La menor fue vista por última vez en la colonia La Escuadrilla, zona 2 de Mixco. 

Según la Alerta Alba-Keneth, las características de Sandoval son tez blanca, cabello negro y lacio, y complexión del delgada. 

La menor fue vista por última vez en Mixco. (Foto: Alerta Alba Keneth)
La menor fue vista por última vez en Mixco. (Foto: Alerta Alba Keneth)

Al momento de su desaparición vestía un suéter gris, pantalón estampado y tenis blancos. Utiliza anteojos. 

Si sabes sobre su paradero, puedes reportarlo a los teléfonos 1546 o 110.

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