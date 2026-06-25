VIDEO: así logran rescatar a un hombre soterrado en Venezuela

El rescate fue realizado en vivo, mientras el hombre estaba sepultado entre los escombros.
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Venezolanos desesperados buscaban este jueves sobrevivientes bajo los escombros provocados por dos potentes terremotos que dejaron al menos 164 muertos.
Edificios quedaron hechos polvo, otros fracturados y la gente corrió en pánico para resguardarse tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles con menos de un minuto de diferencia.
La zona más castigada por la doble sacudida fue La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo.
Un video muestra el rescate de un hombre que había quedado soterrado. Rescatistas logran remover piedras para poder sacarlo con vida.
El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre".
Rodríguez afirmó que había hablado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había "rescatistas especializados" en camino para el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes.
También dijo que su gobierno estaba "trasladando rescatistas que están en otros estados del país" para "concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas".
El presidente Donald Trump prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos". Su secretario de Estado anunció posteriormente que el país "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria".