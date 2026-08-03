El caboverdiano Vozinha causa furor en Chile al llegar para fichar con el Colo Colo

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El portero Vozinha, quien se hizo famoso por su destreza en el Mundial 2026, llegó a Santiago de Chile para firmar con el Colo Colo, su arribo armó furor y se hizo viral.

La figura de Cabo Verde de 40 años, había retrasado su llegada esta semana debido a trámites migratorios y para atender asuntos personales, con autorización del club.

Vozinha iniciará una nueva etapa. (Foto: AFP)

Al llegar a su destino miles de fanáticos lo recibieron entre gritos, aplausos y buenos deseos, en un momento sin precedentes.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Ahora voy a representar a Colo Colo, quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas, dijo en español Vozinha a la prensa.

En varios videos se aprecia la aglomeración motivada por su visita, inspirando el cariño de sus seguidores.

Cientos de hinchas con camisetas de Colo Colo y gritos "Vozinha es de Chile" recibieron al jugador en el aeropuerto de Santiago.

El líder del torneo chileno informó que el futbolista tendrá exámenes médicos el lunes por la mañana, para ser presentado el martes oficialmente en el Estadio Monumental.

El jugador firmaría un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año, según el presidente de El Cacique, Aníbal Mosa.

Aunque el club anunció el fichaje en sus redes sociales, el jugador todavía no ha publicado esta semana nada en sus propias cuentas sobre su llegada al equipo chileno.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en fase de grupos contra campeones del mundo como España y Uruguay.

En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal, una actividad que alternaba dando clases de voleibol playa.

Su rendimiento en la cita mundialista le valió una fama que sobrepasó fronteras, y su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.

Con información de AFP.

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@lalistadeportes Vozinha llega a Chile para ser presentado como nuevo jugador de Colo-Colo El experimentado guardameta internacional de Cabo Verde aterrizó en suelo chileno para someterse a las pruebas médicas y concretar su fichaje con el cuadro de Macul. ♬ sonido original - La-Lista Deportes