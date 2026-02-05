CACIF Joven impulsa "Guatemala Next": una hoja de ruta para el desarrollo regional

-

A través de pilares como infraestructura, digitalización y educación, el proyecto busca transformar las demandas juveniles en propuestas de inversión y desarrollo sostenible que se expandirán a todo el país durante 2026.

Con el objetivo de descentralizar la incidencia pública y transformar las demandas de las nuevas generaciones en propuestas técnicas viables, el brazo juvenil del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF Joven) presentó los resultados de la primera fase de "Guatemala Next: Jóvenes Generando Futuro".

Este ambicioso proyecto busca establecer una ruta clara para la inversión y el desarrollo sostenible en cinco regiones estratégicas del país: Metropolitana, Central (Antigua Guatemala), Petén (Flores), Occidente (Quetzaltenango) y Sur (Santa Lucía Cotzumalguapa).

La iniciativa no se limita a un listado de necesidades, sino que se articula a través de una hoja de ruta técnica estructurada en pilares fundamentales diseñados para detonar la competitividad regional.

Ejes estratégicos

El primer eje se enfoca en el fortalecimiento del ecosistema empresarial, priorizando el acceso a financiamiento y el despliegue de herramientas que permitan a los emprendimientos locales trascender la etapa de supervivencia y alcanzar la escalabilidad.

Al respecto, el economista Sigfrido Lee, durante su intervención en el foro "Data para la Incidencia", analizó la viabilidad financiera y regulatoria de estas propuestas.

Lee enfatizó que este tipo de diagnósticos permiten contrastar los hallazgos con la realidad nacional, asegurando que las propuestas tengan un sustento técnico sólido para incidir en la esfera pública.

En el marco del panel, se destacó su visión técnica al indicar los requerimientos para que estas ideas se conviertan en motores de inversión.

Como segundo pilar, el proyecto subraya la importancia de la infraestructura y el desarrollo sostenible mediante un análisis exhaustivo de la red vial crítica y la conectividad logística.

Según el diagnóstico de CACIF Joven, este desarrollo es inseparable de la estabilidad energética, elemento indispensable para fomentar la industrialización local en las regiones bajo estudio.

Esta visión se entrelaza con el tercer eje, la tecnología y digitalización, que plantea estrategias específicas para cerrar la brecha digital en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y convertir la innovación en una herramienta de eficiencia operativa que facilite el acceso a nuevos mercados.

No obstante, el desarrollo físico y digital carece de sentido sin el talento humano adecuado. Por ello, el cuarto eje prioritario es la educación y el desarrollo de talento, proponiendo alinear la oferta académica universitaria y técnica con la demanda real de los sectores productivos de cada zona.

Guatemala Next incluye propuestas se sistematizaron en cinco ejes estratégicos: Ecosistema Empresarial; Infraestructura y Desarrollo Sostenible; Tecnología y Digitalización; Educación y Desarrollo de Talento; e Incidencia Política y Marco Regulatorio. (Foto: Cacif)

Sobre este punto, la académica Alejandra Fabián abordó los complejos retos de la actualización curricular que el país enfrenta actualmente y enfatizó la urgencia de este cambio estructural para responder a las necesidades globales de competitividad.

Finalmente, el quinto pilar se centra en la incidencia política y el marco regulatorio, identificando los cuellos de botella burocráticos que frenan el dinamismo económico y proponiendo mecanismos de participación ciudadana para superarlos.

En este contexto de análisis social, Marolen Martínez, representante de Juntas Invencibles, profundizó en las dimensiones menos visibles, pero igualmente críticas, del desarrollo, señalando las barreras que limitan el crecimiento de la juventud.

¿Qué sigue?

Con la culminación de esta primera etapa, el CACIF ha puesto a disposición de autoridades, centros de pensamiento y medios de comunicación los cinco diagnósticos completos de las regiones Metropolitana, Central, Petén, Occidente y Sur.

Este esfuerzo no se detiene aquí; la Fase II de Guatemala Next continuará desarrollándose a lo largo de 2026, con el compromiso firme de completar la radiografía de las regiones restantes del país y consolidar una propuesta técnica de alcance nacional.