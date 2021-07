Cadena Nacional: ¿Cuándo y a qué hora dará Giammattei su mensaje?

El presidente Alejandro Giammattei adelantó que dará un mensaje en cadena nacional y anunciará nuevas restricciones por el aumento de contagios de Covid-19

Luego de que el jueves 8 de julio el país registrara más de 3 mil casos de Covid-19, la cifra más alta hasta la fecha, el presidente Alejandro Giammattei adelantó que habrá una cadena nacional en la cual dará una actualización de la situación de Guatemala y nuevas restricciones.

Adelantó que dará nuevas medidas sanitarias para impedir la propagación del Covid-19 en el país y señaló que no cerrará el país.

"Anunciaremos la situación actual de la enfermedad, las medidas de prevención que estamos tomando y ratificaremos, a diferencia de los opositores y politiqueros, la promesa es no cerrar el país sino trabajar en contener el país. No cerraremos el país, no cerraremos mercados ni supermercados. Los números reflejan que podemos combatir la pandemia", dijo el mandatario.

¿Cuando y a qué hora?

La cadena nacional será transmitida a las 20:00 horas de este viernes 9 de julio. El mensaje de Giammattei será transmitido por las redes sociales en las cuentas oficiales del Gobierno de Guatemala, así como por el Canal de Gobierno.

Cabe destacar que el anuncio lo dio el mandatario durante la tarde de este jueves, por lo que podría haber cambios en el horario.