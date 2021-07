Giammattei anuncia cadena nacional con nuevas medidas: "No voy a cerrar el país"

El presidente Giammattei anunció la cadena nacional luego de recibir 1.5 millones de vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos.

EN CONTEXTO: Llegan a Guatemala vacunas Moderna donadas por Estados Unidos

El presidente Alejandro Giammattei anunció que durante la noche de este viernes 9 de julio ofrecerá una cadena nacional en la cual informará sobre la situación del país respecto al Covid-19. Esto lo informó luego de recibir 1.5 millones de vacunas donadas por Estados Unidos.

Adelantó que dará nuevas medidas sanitarias para impedir la propagación del Covid-19 en el país y señaló que no cerrará el país.

"Anunciaremos la situación actual de la enfermedad, las medidas de prevención que estamos tomando y ratificaremos, a diferencia de los opositores y politiqueros, la promesa es no cerrar el país sino trabajar en contener el país. No cerraremos el país, no cerraremos mercados ni supermercados. Los números reflejan que podemos combatir la pandemia", dijo el mandatario.

Donación de vacunas

Estas declaraciones las dio luego de recibir una donación de 1.5 millones de vacunas de Moderna entregadas a Guatemala por el Gobierno de Estados Unidos.

Giammattei prometió brindar información sobre al grupo que será inmunizado con las dosis de Moderna que de momento está a las puertas el magisterio.