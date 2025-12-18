Reportan caída de granizo en algunos sectores este jueves 18 de diciembre (videos)

-

Las lluvias fueron acompañadas de granizo esta tarde en municipios del departamento de Guatemala.

La tarde de este jueves 18 de diciembre ha sorprendido a varios guatemaltecos debido a las intensas lluvias que se han registrado en el territorio nacional.

Pero lo más destacado hasta el momento ha sido la caída de granizo en algunos sectores, como lo son: Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, San Miguel Petapa y carretera a El Salvador.

⛈ Reportan caída de granizo en varios sectores de Villa Nueva la tarde de este 18 de diciembre.



Video: Ana Lucia Rojas

Algunos usuarios han compartido las imágenes por medio de las redes sociales, donde se logran observar grandes cantidades de granizo que han caído.

Fuerte granizada en Villa Nueva

Asimismo, personas que transitan por las calles han grabado desde el interior de vehículos las fuertes lluvias acompañadas de la granizada.

Internautas comentaron que no parece diciembre, sino que junio u otro mes de temporada de lluvias.

Espectacular granizada por el cruce a Pavón en carretera a El Salvador