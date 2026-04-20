Los capturan cuando escondían droga en la tapa del combustible

El hecho ocurrió en el kilómetro 40 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso, donde agentes de la Unidad Móvil de Interdicción Táctica instalaron un puesto de control.

Los Aprehendidos fueron identificados como Jeremy "N", de 24 años; Carlos "N", de 23; Jennifer "N", de 21; y Gustavo "N", de 40 años, quien cuenta con un antecedente por venta de drogas en Estados Unidos, donde cumplió una condena de 10 años por ese delito, antes de retornar a Guatemala en 2020.

Los ahora capturados deberán enfrentar la justicia. (Foto: PNC)

Según el informe policial, los sospechosos se movilizaban en un automóvil liviano y durante la inspección, con el apoyo del agente canino K-9 Layla, se localizaron 35 bolsitas de marihuana, 8 cápsulas de éxtasis y Q4,680 en efectivo.

La droga estaba escondida en la tapa del tanque de combustible del vehículo, por lo que todos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Los hallazgos fueron incautados para fortalecer las investigaciones. (Foto: PNC)