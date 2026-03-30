Calendario: Los seis rivales que le quedan a Comunicaciones

De locales ante Mixco y de visita ante Malacateco, así será el principio y el fin del camino de Comunicaciones en el Clausura 2026.
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Los pupilos del técnico chileno Marco Antonio Figueroa enfrentan seis finales en el cierre de la clasificación con el objetivo de salvarse del descenso y meterse a la pelea por el título.
Será una Semana Santa clave para los albos. Luego de la derrota ante Marquense, los albos recibirán a Mixco, el jueves, y visitarán a Mictlán, el domingo, en un duelo directo.
No hay margen de error para el "Fantasma", quien llego a inicio del campeonato para "salvar" a los cremas.
Tras superar la semana, Comunicaciones recibirá a Aurora y visitará El Trébol para medirse a Municipal. Cerrará en casa ante Guastatoya, otro rival directo, y finalizará en la frontera ante Malacateco.
Los partidos:
17 Jueves, 2 de abril Comunicaciones - Mixco
18 Domingo, 5 de abril Mictlán - Comunicaciones
19 Viernes, 10 de abril Comunicaciones - Aurora
20 Miércoles, 15 de abril Municipal - Comunicaciones
21 Sábado, 18 de abril Comunicaciones - Guastatoya
22 Domingo, 26 de abril Malacateco - Comunicaciones