La irregularidad marca el preocupante torneo de Comunicaciones

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La caída ante Marquense (1-0) vuelve a poner a Comunicaciones en una situación crítica. Perdió ante un rival directo, sumó su cuarta derrota consecutiva, se alejó del liderato y lo más preocupante: solo dos puntos los separan de la zona de descenso.

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El Clausura 2026 para los cremas esta marcado por las altas y bajas. Siendo un equipo sin consistencia en su rendimiento, algo que se refleja en los resultados.

Se ubica en la quinta posición con 25 puntos producto de 8 victorias, un empate y 7 derrotas en 16 presentaciones.

Presentado por @claroguatemala



⚽ Tabla acumulada de la Jornada 5 actualizada de la Segunda Vuelta.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo. pic.twitter.com/MjlCNBLwB9 — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 30, 2026

Fue hasta la jornada 9 que los albos lograron ligar más de un partido con victoria. En esa jornada se impusieron a Municipal en el clásico y su motivación les dio para ligar cuatro juegos con triunfo ante Guastatoya; Malacateco y Achuapa.

Pero, terminó siendo un hecho aislado porque los albos fallaron ante Cobán en la jornada 13 y encadenaron cuatro juegos con derrota contra los príncipes azules, Antigua, Xelajú y ahora Marquense.

Presentado por @BetcrisGuate



⚽ La Jornada 5 de la Segunda Vuelta del Torneo Clausura 2026 se vivió con intensidad. Emociones, goles y duelos cerrados marcaron una nueva fecha que volvió a unir al fútbol nacional. pic.twitter.com/PlPevTaHjl — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 30, 2026

Cuando faltan 6 fechas para el final (18 puntos), el proyecto que encabeza el técnico chileno Marco Antonio Figueroa se pone a prueba con la carga de la poca productividad de puntos en el Apertura 2025, para sumar 45 unidades en la temporada, dos más que Guastatoya y cinco más que Achuapa (en zona de descenso).