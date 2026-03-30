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La irregularidad marca el preocupante torneo de Comunicaciones

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
30 de marzo de 2026, 13:10
Los cremas vienen de perder ante Marquense. (Foto: Comunicaciones)

Los cremas vienen de perder ante Marquense. (Foto: Comunicaciones)

La caída ante Marquense (1-0) vuelve a poner a Comunicaciones en una situación crítica. Perdió ante un rival directo, sumó su cuarta derrota consecutiva, se alejó del liderato y lo más preocupante: solo dos puntos los separan de la zona de descenso.

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El Clausura 2026 para los cremas esta marcado por las altas y bajas. Siendo un equipo sin consistencia en su rendimiento, algo que se refleja en los resultados.

Se ubica en la quinta posición con 25 puntos producto de 8 victorias, un empate y 7 derrotas en 16 presentaciones.

 

 

Fue hasta la jornada 9 que los albos lograron ligar más de un partido con victoria. En esa jornada se impusieron a Municipal en el clásico y su motivación les dio para ligar cuatro juegos con triunfo ante Guastatoya; Malacateco y Achuapa.

Pero, terminó siendo un hecho aislado porque los albos fallaron ante Cobán en la jornada 13 y encadenaron cuatro juegos con derrota contra los príncipes azules, Antigua, Xelajú y ahora Marquense.

 

 

Cuando faltan 6 fechas para el final (18 puntos), el proyecto que encabeza el técnico chileno Marco Antonio Figueroa se pone a prueba con la carga de la poca productividad de puntos en el Apertura 2025, para sumar 45 unidades en la temporada, dos más que Guastatoya y cinco más que Achuapa (en zona de descenso).

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