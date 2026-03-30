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¿Cálido y lluvioso? Así estará el clima durante la Semana Santa

  • Por Geber Osorio
30 de marzo de 2026, 09:52
Las lluvias podrían acompañar esta semana. (Foto ilustrativa: istock)

Las lluvias podrían acompañar esta semana. (Foto ilustrativa: istock)

Se recomienda prepararse para la variación del clima que acompañará a esta semana.

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Un clima variado se espera para esta Semana Santa en el territorio nacional, esto debido a las altas temperaturas y al ingreso de humedad en ambos litorales, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Los expertos mencionan que se podrían generar lluvias en distintas regiones del país, principalmente en la meseta central y la franja transversal del norte, en donde también se pronostica la presencia de neblina y viento ligero en horas de la mañana.

El ambiente cálido continuará predominando en las regiones del Pacífico, el valle del Motagua y el oriente, en donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 37°C. Sin embargo, no se descartan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde.

Humedad ingresará al territorio nacional por ambos litorales. (Foto: Insivumeh)
Humedad ingresará al territorio nacional por ambos litorales. (Foto: Insivumeh)

En Alta Verapaz y regiones del caribe, también se podrían presentar lluvias y se alternarán días parcialmente nublados con períodos de poca nubosidad.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) le recomienda a la población mantenerse hidratada ante las altas temperaturas.

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