¿Cálido y lluvioso? Así estará el clima durante la Semana Santa

Se recomienda prepararse para la variación del clima que acompañará a esta semana.
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Un clima variado se espera para esta Semana Santa en el territorio nacional, esto debido a las altas temperaturas y al ingreso de humedad en ambos litorales, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).
Los expertos mencionan que se podrían generar lluvias en distintas regiones del país, principalmente en la meseta central y la franja transversal del norte, en donde también se pronostica la presencia de neblina y viento ligero en horas de la mañana.
El ambiente cálido continuará predominando en las regiones del Pacífico, el valle del Motagua y el oriente, en donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 37°C. Sin embargo, no se descartan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde.
En Alta Verapaz y regiones del caribe, también se podrían presentar lluvias y se alternarán días parcialmente nublados con períodos de poca nubosidad.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) le recomienda a la población mantenerse hidratada ante las altas temperaturas.