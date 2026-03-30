Alta carga vehicular por viajeros que se dirigen al sur este Lunes Santo

Algunos vacacionistas han emprendido el viaje hacia el sur del país.
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Este lunes 30 de marzo se ha reportado una alta carga vehicular en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.
Esto debido a que varias personas iniciaron el viaje hacia el sur del país para visitar las distintas playas y lugares turísticos.
Además, a partir de las 9:00 de la mañana se espera que aumente el tránsito por la circulación de vehículos de transporte pesado, los cuales podrían tener mayor actividad, ya que del 1 al 5 de abril tendrán restricción para circular.
Por lo tanto, las autoridades recomiendan salir temprano si se transita por el sector y que se revisen los automotores para evitar inconvenientes durante el trayecto.