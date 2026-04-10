¡Calor extremo! Las temperaturas alcanzarán los 42ºC

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Según expertos, las temperaturas superarán los promedios históricos.

Centroamérica enfrenta una ola de calor intensa, según confirmaron expertos y agencias climáticas internacionales, y Guatemala será uno de los países más afectados.

Tras el fin del fenómeno La Niña, las condiciones han cambiado drásticamente, dejando atrás la humedad y los frentes fríos que predominaron en las últimas semanas.

Según Infobae, la región se encuentra actualmente bajo un estado denominado "ENSO neutral", etapa que anticipa la posible formación del fenómeno El Niño.

Guatemala entre los más afectados

Entre las zonas más afectadas están el oriente y los valles interiores de El Salvador, el sur de Guatemala y la capital, el sector sur y las llanuras costeras del Pacífico en Honduras, el sur occidente de Nicaragua y zonas del interior y vertiente del Pacífico en Costa Rica y Panamá.

Este movimiento atmosférico traerá una intensificación de los vientos alisios, los cuales se prevé soplen con fuerza moderada o fuerte, especialmente durante la tarde, lo que puede mitigar levemente la sensación térmica en espacios abiertos.

Sin embargo, la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) afirma que aunque los vientos alisios mejorarán la circulación del aire, no lograrán reducir la temperatura real, pero permitirán la llegada de lluvias en sectores caribeños y el extremo sur del istmo.