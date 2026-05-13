Cámara de Finanzas pide al Congreso continuar con la discusión de la Ley Antilavado

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Institución señala que legislación es clave para la estabilidad y reputación financiera del país.

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Luego de que el Congreso lograra aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) hizo un llamado al Legislativo para continuar impulsando la normativa al considerar que se trata de un tema de interés nacional.

Ayer el Congreso de la República falló en su intento de aprobar la iniciativa 6593, que contiene dicha ley.

Al respecto, la CFG señaló que considera "indispensable" su aprobación conforme al consenso técnico que ya había sido alcanzado en la Comisión de Economía del Organismo Legislativo.

La Ley Antilavado ayudaría a Guatemala a superar una evaluación internacional prevista para inicios de 2027. (Foto: Archivo / Soy502)

La entidad explicó que la actualización del marco legal antilavado es necesaria para fortalecer la confianza internacional, preservar la credibilidad del sistema financiero.

Asimismo, la consideran indispensable para "mantener la alineación de Guatemala con los estándares evaluados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)".

La Cámara indicó que es importante que el proceso de discusión y aprobación continúe desarrollándose dentro del marco técnico consensuado, con el objetivo de facilitar su implementación de cara a la evaluación internacional prevista para inicios de 2027.

"⁠Hacemos un respetuoso llamado al Congreso de la República para continuar impulsando esta iniciativa en atención al interés nacional y a la importancia que representa para la estabilidad y reputación financiera del país", expresó la organización.