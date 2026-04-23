Asaltan a una mujer en San Miguel Petapa y queda grabado en una cámara de seguridad

Dos hombres despojaron de sus pertenencias a una mujer.
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Durante la madrugada de este jueves 23 de abril, se reportó un asalto en San Miguel Petapa que quedó grabado en una cámara de seguridad del área.
En el video se observa que un hombre se dirige hacia una mujer y bajo amenazas le exige que le de sus pertenencias, incluso se puede escuchar en la grabación que el asaltante le pide que se apure y termina quitándole su dispositivo movil y una cartera.
Cuando logra su cometido procede a retirarse y en ese momento queda evidenciado que la mujer había sido interceptada por dos hombres, el que la asaltó y su cómplice que se transportaba a bordo de una motocicleta.
Los hombres proceden a huir hacia rumbo desconocido, dejando a su víctima en medio de la calle.