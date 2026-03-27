Cambian delito al acusado de asesinar a hijo de diputado

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Acusado en el crimen de hijo de diputado fue beneficiado con el cambio de delito.

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Héctor Leonel Álvarez Herrera, acusado en el crimen de Miguel Mateo Nicolás, hijo de un diputado, fue beneficiado en la audiencia de etapa intermedia.

Un juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, resolvió enviarlo a juicio, pero no por asesinato sino por homicidio en estado de emoción violenta.

Este es un delito menor, el cual tiene una pena incluso conmutable.

Los querellantes en el caso, apelarán la decisión del juez, mientras el sindicado continuará en prisión preventiva.

Según el MP la denuncia por violencia contra la mujer desde un inicio trató de desviar la investigación del asesinato. (Foto: redes sociales)

El caso

El 30 de septiembre de 2024 se registró un ataque armado en la zona 8 de Huehuetenango. Nicolás Diego conducía su vehículo, cuando fue interceptado y atacado.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que se produjo el ataque armado.

Se observa que el joven detiene la marcha porque reconoció a dos hombres que se le acercaban, quienes de inmediato le disparan. Mientras el joven acelera, los hombres corren y le siguen disparando, luego se van del lugar y la víctima fallece.

Querellantes piden que el caso del asesinato de Miguel Nicolás, hijo de un diputado, sea conocido por un juzgado de Mayor Riesgo. pic.twitter.com/qZr7kND4bD — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 3, 2025

Unos días después, las autoridades confirmaron que había una orden de captura en contra de dos hombres, presuntos responsables del ataque. Fueron identificados como Héctor Leonel Álvarez Herrera, de 62 años; y Rafael Antonio Álvarez López, de 40, exsuegro y excuñado de la víctima.

Soy502 tuvo acceso a un video que forma parte de la carpeta judicial, en el que se observa que previo al ataque armado, uno de los acusados, preparó su arma de fuego para disparar.

El ataque armado se registró a eso de las 20:45 horas.

Minutos antes del ataque armado en contra de Miguel Nicolás, hijo del diputado Martin Nicolás, uno de los presuntos responsables preparó su arma de fuego pic.twitter.com/rjiOTACZQx — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 3, 2025

Según narró la exnovia de la víctima, en una denuncia que interpuso después del ataque armado en contra del joven, ellos habrían discutido en el interior de su vehículo a las 19:00 horas.

La declaración detalla que Nicolás Diego la habría golpeado y que forcejearon. Ella llamó a su mamá, pero luego el joven se retiró. "Yo lo que deseo es que él sea castigado", dijo a las 21:50 horas, es decir, una hora después del asesinato.

Esa denuncia fue desestimada.