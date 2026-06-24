Suspenden audiencia del caso Los Calavera por cambio de abogado

-

Debido al cambio de abogado, la audiencia de etapa intermedia contemplada para este día en el caso "Los Calavera", fue suspendida y reprogramada.

OTRAS NOTICIAS: PGN acciona para frenar elección de Walter Mazariegos y emplaza al CSU

La audiencia de etapa intermedia prevista para este martes 24 de junio en el caso "Los Calavera" fue suspendida, debido al cambio de abogado por parte de la defensa de Carlos David Sil López, uno de los acusados en el referido proceso.

Según lo expuesto por dicha judicatura, el abogado Eddy Ronaldo Herrera López tendrá a su cargo la defensa técnica de Sil López, en sustitución de Otto René Marroquín Ochoa.

La audiencia fue reprogramada para el próximo 27 de julio, para que el MP formule la acusación y solicitud de apertura de juicio en contra de Sil López, así como de Oswaldo Leonel Morales Chaval, Caroline Rocío Sosa Osorio e Ivan Alejandro Villegas Samayoa.

El caso "Los Calavera" es conocido por Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Berganza, quien pese al haber sido recusada, fue confirmada por la Sala Primera de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio como jueza contralor del proceso.

La banda está acusada de asociación ilícita, asesinato y extorsión, se les atribuye el asesinato de un ingeniero y un cardiólogo, ambos directivos de un hospital de la zona 10.

Sobre el caso

De acuerdo a los hechos, el 23 de diciembre de 2022 se registró un ataque armado en la zona 10, se cree que el ataque fue directo contra el ingeniero Francisco Galindo.

Meses después, el 16 de agosto de 2023, hubo un segundo ataque, en donde falleció el cardiólogo Mario Meza.

La banda "Los Calavera" están acusados del asesinato de ingeniero Francisco Galindo, y el cardiólogo Mario Meza, hechos ocurridos en el 2022 y 2023. (Foto: Archivo/Soy502)

En julio de 2023, siete personas fueron capturadas acusadas de integrar una estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

De los siete capturados, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

Este caso, inicialmente estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, pero, posteriormente fue asignado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.