Camino al Super Bowl 2026: Así se jugará la Ronda Divisional de la NFL

-

La postemporada de la NFL dejó definidos los enfrentamientos de la Ronda Divisional en ambas conferencias, tras un fin de semana cargado de emociones y resultados ajustados.

En la Conferencia Americana, los Broncos aseguraron su pase directo a la siguiente ronda gracias a su gran momento, tras finalizar como el número uno. Por su parte, los Bills obtuvieron su boleto luego de imponerse por un cerrado 27-24 ante los Jacksonville Jaguars, terceros preclasificados.

Uno de los momentos más comentados ocurrió el lunes por la noche, cuando la defensiva de Houston tuvo una actuación dominante frente a Aaron Rodgers, lo que permitió a los Texans salir victoriosos en Pittsburgh. El desempeño del mariscal generó dudas sobre su futuro, abriendo el debate sobre si ese encuentro pudo haber sido el último de su carrera en la NFL.

Mientras tanto, en la Conferencia Nacional, los emparejamientos quedaron definidos tras la victoria de los San Francisco 49ers, sextos en la tabla, quienes derrotaron 23-19 a los Philadelphia Eagles en condición de visitantes.

The Divisional Round is set! #NFLPlayoffs pic.twitter.com/pmMZplJ2Dp — NFL (@NFL) January 13, 2026

Gracias a ese triunfo, San Francisco deberá viajar la próxima semana para enfrentar a los Seattle Seahawks, líderes de la NFC y campeones de la NFC Oeste, quienes llegan descansados tras gozar de la semana libre.

El segundo cruce divisional en la Nacional enfrentará a Los Angeles Rams y a los Chicago Bears. Los Rams avanzaron tras superar 34-31 a los Carolina Panthers en el duelo que abrió la postemporada, mientras que los Bears protagonizaron una remontada memorable en el Soldier Field para vencer 31-27 a los Green Bay Packers.

Fechas y horarios para la Ronda Divisional:

Sábado 17 de enero

4:30 p.m. / Buffalo Bills vs. Denver Broncos

8:00 p.m. / San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks

Domingo 18 de enero