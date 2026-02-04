Versión Impresa
Tránsito lento: Camión se incendia y provoca congestionamiento en ruta al Atlántico

  • Por Geber Osorio
03 de febrero de 2026, 19:26
Ciudad de Guatemala
El camión registró un incendio en el compartimiento del motor y provocó tránsito lento. (Foto: Bomberos Municipales)

Las autoridades coordinan en el sector para agilizar el tránsito y retirar el camión incendiado.

Un incendio vehicular se registró la noche de este martes 3 de febrero sobre el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico, en la zona 17 de la ciudad de Guatemala, antes de llegar al puente Mariscal Zavala.

En el compartimiento del motor de un camión, se originó el incendio, por lo que fueron alertados los Bomberos Municipales.

Los socorristas lograron sofocar las llamas con carrete de manguera de alta presión para evitar que se propagara el fuego y que los daños fueran mayores.

No se reportaron personas lesionadas, pero se generó congestionamiento vehicular en el sector, por lo que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realiza maniobras para agilizar el tránsito.

Las autoridades le solicitan a los demás automovilistas tener precaución en el carril derecho que se dirige hacia el paso a desnivel Lomas del Norte.

