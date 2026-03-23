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Camión queda empotrado en vivienda y deja a una persona herida

  • Por Geber Osorio
23 de marzo de 2026, 16:44
El camión impactó con una vivienda tras perder el control. (Foto: Asonbomd)

El camión impactó con una vivienda tras perder el control. (Foto: Asonbomd)

La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras sufrir heridas de consideración.

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Un camión descontrolado que transportaba materiales de construcción impactó con una vivienda en la zona 3 de Tecpán, en Chimaltenango.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados tras el percance vial, en el que resultó herida una persona, quien fue asistida por los socorristas.

Luego de que la víctima recibiera atención prehospitalaria, fue trasladada a la emergencia del Hospital General de Tecpán, según indicaron los bomberos.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

Además, otras personas fueron atendidas en el lugar de los hechos debido a que presentaban crisis nerviosa.

De momento se desconoce lo que provocó que el conductor del vehículo de transporte pesado perdiera el control del mismo, ocasionando daños en el inmueble.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

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