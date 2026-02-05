¡Camión volcado! Un accidente provoca tránsito en Villa Nueva

El percance vial provocó el cierre vehicular en el bulevar Los Reformadores.
OTRAS NOTICIAS: ¡Múltiple colisión! Accidente deja cinco heridos en ruta a Antigua Guatemala
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 5 de febrero en el bulevar Los Reformadores, en el ingreso a la colonia Mario Alioto, en la zona 4 de Villa Nueva.
Por motivos que se desconocen, un camión que transportaba materiales de construcción quedó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que la vía se encuentra bloqueada, según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio.
Las autoridades de tránsito instalaron un carril reversible a un costado del parque infantil ubicado en el sector, por lo que le piden a los demás automovilistas que tengan la precaución necesaria, ya que se ha generado congestionamiento vehicular.
El percance vial no ha dejado personas heridas, solo daños materiales y de momento se está a la espera de que una grúa pueda retirar al vehículo de transporte pesado.