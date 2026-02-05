Versión Impresa
¡Múltiple colisión! Accidente deja cinco heridos en ruta a Antigua Guatemala

  • Por Geber Osorio
05 de febrero de 2026, 16:00
Los vehículos sufrieron daños severos tras la múltiple colisión. (Foto: Asonbomd)

Uno de los heridos fue trasladado por socorristas a la emergencia de un centro asistencial.

Tres vehículos se vieron involucrados en un múltiple accidente de tránsito sobre el kilómetro 31 de la ruta que comunica de San Lucas Sacatepéquez hacia Antigua Guatemala.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados de esta emergencia y al arribar al lugar de los hechos encontraron a cinco personas heridas.

El accidente se registró en el kilómetro 31 de la ruta que conecta de San Lucas Sacatepéquez con Antigua Guatemala. (Foto: Asonbomd)
Las mismas fueron asistidas por los socorristas, quienes le brindaron atención prehospitalaria y luego una de las víctimas fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial, las personas aún no han sido identificadas

Se desconoce el motivo de este percance vial que ha dejado obstaculizado dos carriles de la carretera y ha provocado congestionamiento en el sector.

Los vehículos sufrieron serios daños y cinco personas resultaron afectadas. (Foto: Asonbomd)
La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar para realizar los procedimientos correspondientes. 

Las autoridades se hicieron presentes para atender la emergencia. (Foto: Asonbomd)
