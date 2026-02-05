¡Múltiple colisión! Accidente deja cinco heridos en ruta a Antigua Guatemala

Uno de los heridos fue trasladado por socorristas a la emergencia de un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: Capturan al "apóstol" Santiago Zúñiga por tráfico de personas en El Salvador
Tres vehículos se vieron involucrados en un múltiple accidente de tránsito sobre el kilómetro 31 de la ruta que comunica de San Lucas Sacatepéquez hacia Antigua Guatemala.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados de esta emergencia y al arribar al lugar de los hechos encontraron a cinco personas heridas.
Las mismas fueron asistidas por los socorristas, quienes le brindaron atención prehospitalaria y luego una de las víctimas fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial, las personas aún no han sido identificadas
Se desconoce el motivo de este percance vial que ha dejado obstaculizado dos carriles de la carretera y ha provocado congestionamiento en el sector.
La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar para realizar los procedimientos correspondientes.